В Украине стартовал проект Sanctions2020 для совместных действий против российской агрессии

Цель проекта Sanctions2020 – ограничение бизнеса и свободы передвижения российских политиков и олигархов.

24-летняя Анна Талимончук, отец которой был ранен российскими войсками на востоке Украины, основала проект Sanctions2020 для объединения сил против агрессии России.

«Цель проекта Sanctions2020 – ограничение бизнеса и свободы передвижения российских политиков и олигархов, чтобы усилить давление элит на Кремль с целью остановить агрессию России по отношению к другим странам», – объясняет Анна Талимончук.

Под санкции Соединенных Штатов Америки и Европы попали сотни российских чиновников, олигархов и бизнесменов за их прямую или косвенную поддержку агрессии России против Украины и Сирии, за вмешательство России в выборы в США и в Европе. Санкции против сторонников Владимира Путина включают аресты активов на Западе, уменьшение возможностей для развития бизнеса и финансирования, а также предотвращения получения виз на территории западных стран.

По словам Анны Талимончук, которая на период проведения кампании выехала из Украины, проект Sanctions2020 имеет несколько этапов.

Первоочередная цель – санкции против 10 влиятельных россиян. Каждый следующий раунд будет включать по десять человек. Таким образом, до конца 2020 года в санкционный список попадут десятки «российских лиц», заявила Талимончук.

Сейчас в первую десятку вошли: Игорь Чайка, Юрий Чайка, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Год Нисанов, Зарах Илиев, Сергей Иванов младший, Сергей Ролдулгин, Иван Саввиди и Игорь Шувалов.

Игорь Чайка – сын генерального прокурора России Юрия Чайки, который потакал преступности в России, не исключая политических убийств. Игорь Чайка использовал имя своего отца для заработка больших капиталов.

Валерий Герасимов – глава российских вооруженных сил, разработал доктрину гибридной войны, которую сегодня используют российские военные.

Сергей Шойгу – министр обороны России, курировал войну с Украиной и Сирией.

Год Нисанов и Зарах Илиев являются партнерами в московских областных оптовых комплексах, занимающихся реализацией фирменных товаров и отмыванием денег.

Для того, чтобы стать богатым, Сергей Иванов младший использовал влияние своего отца, путинского покровителя, который занимал ряд высоких государственных должностей.

Виолончелист Сергей Ролдулгин помог вывести из России $2 млрд – большинство этих средств выводились для Путина на счета в западных банках, через счета компаний, имущество и другие активы по документам, известными под названием «Панамские документы».

Греко-российский миллиардер Иван Саввиди использовал грязные приемы, чтобы помочь России помешать Северной Македонии присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО.

Игорь Шувалов использовал свою должность вице-премьер-министра как для Путина, так и для Дмитрия Медведева, чтобы сделать их миллиардерами. Это возмутило миллионы россиян.

На сайте «Санкции 2020» www.sanctions2020.com можно получить больше информации о самой кампании и первых десяти представителях санкционного списка.

Анна Талимончук заявила, что идея санкций 2020 года возникла на основе решимости не допустить бесполезных военных потерь. Отец Анны Талимончук – Михаил Талимончук, был одним из тысяч украинцев, воевавших под Иловайском на востоке Украины в августе 2014-го, куда Россия направила 7 тыс. военнослужащих, чтобы помочь боевикам.

«Россия прибегла к жалкой тактике, чтобы уничтожить украинские силы, когда Иловайск был окружен, – считает Талимончук. – Когда Россия дала согласие на безопасный выход войск из зоны боевых действий, россияне открыли огонь по незащищенным людям. Мой отец вышел живым, но сотни украинских военных погибли. Российская измена в Иловайске еще больше заставляет меня к объединению демократических сил вокруг кампании Sanctions2020 как метода борьбы с российской агрессией».

Россия имеет большую историю агрессии против соседних и дальних стран, отметила Талимончук. В 1990-х и в начале 2000-х годов было незначительное затишье в военной экспансии, когда российские лидеры были заняты восстановлением после распада Советского Союза. Но грузинская война 2008 года ознаменовала возвращение страны к агрессивным действиям. Это достигло апогея в 2014 году, когда Россия захватила Крым и поддержала сепаратистское движение на востоке Украины.

«Я вижу российскую агрессию в родной стране, – говорит Талимончук. – Я ищу эффективное решение, с помощью которого я – обычная гражданка Украины, могу защитить себя. Sanctions2020 – это инструмент, который я выбрала».