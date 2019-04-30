В "Борисполе" показали карту Украины без Крыма: появилась реакция Мининформполитики

В Министерстве информационной политики заверили, что в связи с техническим сбоем в конечном варианте ролика осталась карта Европы, на которой нет Турции, стран Балтии, Дании и АР Крым.

В Министерстве информационной политики начали служебное расследование относительно монтажа видеоролика с изображением карты Украины без Автономной Республики Крым, который демонстрировался в международном аэропорту «Борисполь».

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИП.

«О некорректном изображении карты Европы в промо ролике, который демонстрировался в аэропорту «Борисполь» Министерство информационной политики Украины сообщает, что из-за технического сбоя в конечном варианте ролика осталась карта, которая взята с фотостоков, в которой отсутствуют некоторые направления - Турция, страны Балтии, Дания и Крым», - сказано в документе.

Читайте такжеТелеканал "NewsОne" проверят из-за карты Украины без Крыма

Также отмечается, что ролик был показан всего несколько раз и сразу снят с ротации. Корректная версия видео уже передана для трансляции.

«МИП уже начало служебное расследование о причинах такого недопустимого сбоя и всячески будет способствовать полиции в расследовании этого инцидента», - заверили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Департамент коммуникации Нацполиции сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту демонстрации в «Борисполе» видеоролика с изображением Украины без Автономной Республики Крым.

Отмечалось, что 29 апреля в полицию обратился один из пассажиров, который сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без АР Крым.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщалось, что, по предварительным данным, письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило предприятию от Мининформполитики.