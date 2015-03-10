Фейгин: для освобождения Савченко начата новая международная процедура

00:20, 10 марта 2015
Политика
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Для освобождения украинской летчицы и народного депутата от фракции "Батьківщина" Надежды Савченко уже началась новая международная процедура. 

vesti.ru

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" в понедельник, 9 марта, сказал адвокат Савченко Марк Фейгин, сообщает Обозреватель.

"Я уже запустил эту процедуру. Это вполне законная процедура. Там есть секретный протокол, поэтому я пока воздержусь от комментариев. Это конфиденциально. Россия обязана следовать тем обязательствам, которые приняла на себя. И в этом нет ничего секретного. Это связано с обычными обязательствами", - сказал он.

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"Мы посмотрим по результатам. Когда результат будет или нет, в дальнейшем можно будет об этом сообщить. Но в любом случае те, к кому она (международная процедура – ред.) обращена, уже знают", - добавил Фейгин.

Он отметил, что переговоры по освобождению Савченко идут на самом высшем уровне. Также Фейгин подчеркнул, что Савченко является заложницей, а потому ее должны обменять по принципу "всех на всех". Но судя по тому, как себя ведет Россия, считает адвокат, этого скорее всего не случится.

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