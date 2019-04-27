У Зеленского опровергают информацию турецких СМИ о его отдыхе на яхте

Пресс-служба Зеленского настаивает на опровержении этой информации и турецкими СМИ.

В пресс-службе Владимира Зеленского, который по предварительным данным Центральной избирательной комиссии победил во втором туре выборов президента Украины, опровергают сообщения турецких СМИ о его намерении провести отдых на 40-метровой яхте в Турции.

Об этом говорится в официальном обращении пресс-службы Зеленского к турецким СМИ, которое есть в распоряжении УНИАН.

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«Только сутки Владимир Зеленский находится в Турции со своей семьей, а в некоторых СМИ Турции, в частности, в издании Milliyet, уже вышли фейковые новости о новоизбранном президенте Украины, якобы он намерен отдыхать на яхте длиной 40 метров», - говорится в обращении.

В пресс-службе Зеленского опровергают эту информацию и настаивают на ее опровержении и турецкими СМИ.

«Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Зеленский улетел отдыхать в Турцию. «Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через 2 дня назад. За 4 месяца... первые выходные», - написал он в Facebook.