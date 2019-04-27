Зеленский заявил об аферистах, которые от его имени наведываются к представителям местной власти и бизнеса

Он посоветовал при встрече с такими лицами фиксировать все на видео и обращаться в полицию.

Владимир Зеленский, который одержал победу во втором туре выборов президента, заявил об аферистах, которые от его имени наведываются к представителям местной власти и бизнеса.

Читайте такжеВ Зеленского рассказали о его встрече с Гройсманом

Об этом говорится в видеообращении Зеленского, обнародованном на его странице в Facebook.

По его словам, по всей стране активизировались аферисты, которые ходят к "мэрам, прокурорам, судьям, облсоветы, малому, среднему и крупному бизнесу" и заявляют, что их уполномочил Зеленский, и они теперь «все решают».

«И хочу сообщить, что никаких «решал» от Зеленского в Украине нет и быть не может. Я никого на это не уполномочивал. Будьте бдительны. Только вместе мы можем разрушить систему «договорняков» и коррупции», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он посоветовал при встрече с такими лицами фиксировать все на видео и обращаться в полицию.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, победил Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% избирателей.