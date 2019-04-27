Россия хочет дальнейшей эскалации и хаоса: постпред Украины в ПАСЕ о "путинских паспортах" для украинцев

Сегодня Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что заявлением о возможном упрощении процедуры выдачи российских паспортов всем украинцам президент Российской Федерации Владимир Путин демонстрирует стремление к дальнейшей эскалации.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины, и поэтому продолжает усложнять правила игры», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле пояснили, что такое решение принято президентом РФ «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

Сегодня, 27 апреля, Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.