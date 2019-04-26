"Неуважение к суверенитету Украины": в Европарламенте отреагировали на указ Путина о паспортах для ОРДЛО

В Европейском парламенте осудили решение РФ упростить процедуру предоставления российского гражданства украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса.

В Европейском парламенте считают, что указ президента России Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов украинцам на временно оккупированном Донбассе свидетельствует об отсутствии уважения к суверенитету Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении постоянного докладчика Европарламента по вопросам Украины Михаэля Галера, главы делегации ЕП в парламентской ассамблее "Евронест" Ребекки Хармс и председателя Комитета ассоциации Украина-ЕС от Европарламента Дариуша Росати, обнародованном на сайте ЕП.

Читайте также"Кремль себе в ногу выстрелил": Климкин предрек России проблемы из-за паспортов для ОРДЛО

Подписанты заявления подчеркнули, что осуждают Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года, который предусматривает упрощенную процедуру получения российского гражданства лицами, постоянно проживающими в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

"Российский указ неприемлем и еще раз демонстрирует отсутствие у российских властей уважения к суверенитету Украины и международному праву. Это также демонстрирует неизменные намерения России по дестабилизации Украины, и произошло это лишь через три дня после того, как украинские граждане избрали нового президента на конкурентных выборах" , - заявили в Европарламенте.

Также Галлер, Хармс и Росати отметили, что этим указом РФ продолжает практику выдачи паспортов в странах "Восточного партнерства" на территориях, не находящихся под контролем национальных правительств, и где продолжаются затяжные конфликты, и таким образом усиливает напряжение в этих регионах.

"Разумеется, что указ еще больше ослабляет ожидания международного сообщества на выполнение Минских соглашений в полном объеме", - говорится в заявлении.

Кроме того, Галлер, Хармс и Росати напомнили, что Европарламент в резолюции от 12 декабря 2018 года повторил свое осуждение российской агрессии на востоке Украины, а в резолюции от 12 марта 2019 года призвал принять меры, которые будут укреплять доверие на Донбассе.

"Этот новый российский указ свидетельствует о совершенно противоположном поведении", - заметили депутаты ЕП.

Они отметили, что поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и просят Россию выполнить ее обязательства по Минским соглашениям.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

В связи с этим решением президент Петр Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра санкционного режима в июне.