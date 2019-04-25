В СНБО считают, что Кремль не решится присоединить к РФ оккупированные территории Донбасса

В СНБО уверены, что Кремль пытается реализовать абхазский сценарий на оккупированных территориях востока Украины.

В Совете национальной безопасности и обороны считают, что Кремль не решится присоединить оккупированные территории востока Украины к Российской Федерации.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

«Идет повторение ситуации, как в Абхазии, и это играет не в пользу нашей страны: это подрыв доверия тех людей, которые ожидают нашего возвращения, а с другой стороны, это попытка показать, что «у вас уже слишком мало шансов, вас уже не ждут», а в дальнейшем это может перерасти в референдум и, возможно, присоединение этих областей (к России - УНИАН)», - сказал Кривонос.

Вместе с тем он добавил, что не верит в сценарий с присоединением, поскольку, по его мнению, для России это станет чрезмерным экономическим бременем, учитывая количество нетрудоспособных жителей на оккупированных территориях. «Это больше, пожалуй, попытки влиять, а не осуществлять эти намерения», - считает Кривонос.

Также он добавил, что украинская сторона ожидает заседания Совбеза ООН. После реакции мирового сообщества будет проведено заседание СНБО по поводу решения Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

В Кремле объяснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент заявил, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.