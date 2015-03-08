ЕС остается движущей силой в вопросах гендерного равенства - заявление Еврокомиссии к 8 марта

Текст заявления цитирует Европейская правда, которой предоставили его в представительстве Евросоюза в Украине.

Заявление подчеркивает, что руководство ЕС также с уважением относится к празднику 8 марта, когда отмечается День ООН, посвященный правам женщин и международному миру, известный также как Международный женский день.

"Мы можем гордиться тем, чего Европа достигла в последние годы. Гендерное равенство - не далекая мечта; она - европейская действительность", - говорится в заявлении.

"Однако и до сих пор мы должны продолжать упорно работать. Европейская Комиссия уверена: вместе мы способны преодолеть разрывы, которые существуют между мужчинами и женщинами в зарплате, занятости и должностях", - добавлено в документе.

Еврокомиссары подчеркнули, что ЕС "есть и остается одной из движущих сил в вопросах гендерного равенства"

"Женщины должны иметь одинаковые с мужчинами шансы на обучение, на выбор карьеры, на семейную жизнь, которой они стремятся, и на жизнь, свободную от угроз насилия", - добавили они.

Читайте также8 марта ошибочно считают советским праздником - правозащитникТакже в заявлении напоминается, что в 2015 году отмечают 15 лет со времени принятия Резолюции № 1325 Совета безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности, "которая подняла гендерные вопросы на высшую ступень международной повестки дня".

Подписи под заявлением поставили Первый Вице-президент Европейской Комиссии Франс Тиммерманс, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица, комиссар по трудоустройству, социальных дел, навыков и мобильности рабочей силы Мариан Тиссен, комиссар по гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидес, комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.