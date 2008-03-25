В программе самого красивого человека Шкиль и Шуфрич соревнуются, кто дурнее?
16:53, 25 марта 2008Политика
1267 0
Сирота плюнул и ушел
|Михаил Сирота
«Я, конечно, не хочу, чтобы вы написали, что Шкиль или Шуфрич дураки, – отметил Михаил Сирота, обращаясь к журналистам. – Они очень умные ребята, просто на программе Шустера этот ум почему-то скрывают».
«А вообще, мне кажется, что эта программа создана для того, чтобы показать низость, глупость и непутевость украинских политиков. А политики туда идут – потому что программа рейтинговая», – отметил он.
Михаил Сирота также отметил, что в случае с Шустером «не нужно забывать, что мы говорим о самом красивом человеке Украины». «Еще у нас есть самая красивая Тина Кароль, она же Таня Либерман», – резюмировал политик.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter