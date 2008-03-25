В программе самого красивого человека Шкиль и Шуфрич соревнуются, кто дурнее?

«Мои коллеги вынуждают меня ходить на «Свободу» Савика Шустера. И я два раза отказываю, а на третий иду. Но в последний раз я до конца не досидел – плюнул и ушел. Ибо эта программа – это соревнование, кто дурнее – Шкиль или Шуфрич», – заявил во время пресс-конференции во Львове лидер Трудовой партии Украины, народный депутат от Блока Литвина Михаил Сирота. Об этом сообщает Обком со ссылкой на Zaxid.

«Я, конечно, не хочу, чтобы вы написали, что Шкиль или Шуфрич дураки, – отметил Михаил Сирота, обращаясь к журналистам. – Они очень умные ребята, просто на программе Шустера этот ум почему-то скрывают».

«А вообще, мне кажется, что эта программа создана для того, чтобы показать низость, глупость и непутевость украинских политиков. А политики туда идут – потому что программа рейтинговая», – отметил он.

Михаил Сирота также отметил, что в случае с Шустером «не нужно забывать, что мы говорим о самом красивом человеке Украины». «Еще у нас есть самая красивая Тина Кароль, она же Таня Либерман», – резюмировал политик.