"Еще одно посягательство на суверенитет Украины": ЕС отреагировал на указ Путина о паспортах для жителей ОРДЛО

В ЕС убеждены, что решение РФ выдавать российские паспорта гражданам Украины в ОРЛДО демонстрирует намерение России продолжать политику дестабилизации Украины и обострение конфликта.

В Европейском Союзе призывают Российскую Федерацию воздерживаться от действий, которые противоречат Минским соглашениям и затрудняют реинтеграцию Донбасса в состав Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич.

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"Подписание президентом Путиным указа, который, помимо прочего, дает право людям, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, подавать прошение на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, является еще одним посягательством на суверенитет Украины со стороны России", - подчеркнула Косьянчич.

"Выбор времени для такого решения сразу же после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали твердую приверженность страны демократии и верховенству права, демонстрирует намерение России продолжать дестабилизировать Украину и обострять конфликт", - подчеркивается в заявлении.

"Мы ожидаем, что Россия будет воздерживаться от действий, которые противоречат Минским соглашениям и затрудняют реинтеграцию неконтролируемых правительством районов в состав Украины", - отметила пресс-секретарь Европейской службы внешних связей.

В этой связи подчеркивается, что все стороны должны полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

"Европейский Союз остается непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавила Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

В Кремле объяснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент заявил, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационным властям изменять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.