Путин "перевел стрелки" на Порошенко, отвечая на вопрос о победе Зеленского

Президент государства-агрессора якобы ждет от Владимира Зеленского "первых шагов".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты президентских выборов в Украине свидетельствуют об "абсолютном провале политики Порошенко".

Об этом он заявил во Владивостоке, где встречался с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, пишет ТАСС.

"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко. Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают. Посмотрим хотя бы на первые шаги. Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, - это другое", - заявил Путин.

Также он сказал, что отношения Москвы и Киева якобы будут зависеть от политики, которую будет проводить новое руководство Украины.

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"Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса, грубо нарушив международное законодательство и Минские соглашения.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

В Кремле объяснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права".

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Порошенко заявил, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.