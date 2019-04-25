"План Путина": эксперт объяснил, зачем жителям ОРДЛО упростили выдачу паспортов РФ

Эксперт полагает, что Путин пошел на этот шаг, так как серьезно готовится к переговорам по Донбассу.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что решение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для жителей захваченной части востока Украины является частью плана по русификации Донбасса.

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Глава России хочет создать ситуацию, когда жители Донбасса будут максимально неподконтрольны Киеву, рассказал аналитик Главреду.

По его словам, решение РФ упростить выдачу российских паспортов является "хорошим звонком" для Украины — "Путин чувствует, что его позиции на Донбассе слабеют, поэтому это один из способов усиления позиций России".

"Это план Владимира Путина по русификации Донбасса. Он хочет создать ситуацию, когда люди будут максимально нам неподконтрольны", — отметил собеседник.

Жданов полагает, что раз российские власти решают вопрос об упрощении гражданства, значит Путин серьезно готовится к переговорам по Донбассу. "И для того, чтобы легко дестабилизировать ситуацию, он будет создавать для этого все условия. В том числе, и двойное гражданство", — заявил эксперт.

"Но для нас это хороший звонок. Путин чувствует, что его позиции на Донбассе слабеют. Поэтому это один из способов усиления позиций России. Но при этом Кремль не хочет признавать эти "республики" ("ДНР" и "ЛНР" — Ред.), потому что собирается их толкать нам обратно", — сказал собеседник.