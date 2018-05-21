Боевики обстреляли в Торецке детский реабилитационный центр, эвакуированы 28 детей
12:24, 21 мая 2018Война
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Всего в результате утреннего артобстрела города повреждено 7 домов.
Полицейские доставляют детей и персонал до безопасной зоны \ vchasnoua.com
Боевики обстреляли в Торецке Донецкой области здание Центра социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей.
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Как сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Донецкой области, утром в Торецкое отделение полиции поступило сообщение от директора Центра социально-психологической реабилитации детей о том, что в ходе обстрела в 6.20 были повреждены окна в здании центра. Пострадавших нет.
Руководство заведения обратилось к полицейским с просьбой о помощи в эвакуации детей - это 28 мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет. Полицейские доставляют детей и персонал в безопасную зону.
Всего в результате артиллерийского обстрела боевиками Торецка утром было повреждено 7 домов.
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