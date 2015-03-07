Рассмотрение дел по судьям Царевич и Кицюку перенесены на следующую неделю

Как передает корреспондент УНИАН, предложение внес судья Александр Олейник после перерыва в рассмотрении дела об избрании меры пресечения для Царевич.

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Ранее она объявила четвертый отвод судьи, а для судьи винницкого горсуда Олейника - это был второй отвод. Данный отвод рассматривал сам Олийнык и не удовлетворил его из-за злоупотребления защитой права на отвод судей.

После этого суд приступил к рассмотрению дела по существу, то есть об избрании меры пресечения в отношении Царевич. Прокуратура настаивала на аресте, за возможность уничтожить документы, и возможность влиять на свидетелей со стороны Царевич.

В то же время защита Царевич заявляла о ненадлежащем вручении сообщения о подозрении, то есть в указанные законом сроки. Также адвокаты Царевич заявили, что свидетели, которые проходят по делу как потерпевшие, не имеют претензий к судье Царевич и даже готовы внести в случае ее ареста определенный судом денежный залог за нее.

Во время заседания, которое после перерыва продолжалось больше часа, защитники Царевич попросили перерыв. Судья Олейник объявил его на 15 минут, а после перерыва внес предложение о переносе заседания по делу Царевич на 10 часов 10 марта, а по судье Кицюку - на 10 часов 11 марта.

Относительно данного предложения не отрицали ни защитники обоих подозреваемых, ни стороны обвинения.