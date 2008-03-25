У Черновецкого получили ”тревожный звонок” из Сум

Секретарь Киевсове Олесь ДОВГИЙ считает, что намерение фракции БЮТ в Сумском горсовете отправить в отставку мэра города Геннадия МИНАЕВА свидетельствует об угрозе для местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, О.ДОВГИЙ сказал: «Вчера я инициировал собрание секретарей местных советов и городских председателей Украины для защиты местного самоуправления. Сегодня в подтверждение моих опасений мы получили тревожный звонок из Сум».

«Как и в Киеве, выбор общины города пытаются поставить под сомнение и подвести под политическую целесообразность. Как и в Киеве, решение о переизбрании городского председателя инициирует БЮТ. Как и в Киеве жажда власти прикрывается «светлой» борьбой за собственное понимание права и демократии», - отметил О.ДОВГИЙ.

«Что означает такая политика для страны? Прежде всего это – разрушение и без того несовершенной системы местного самоуправления, - убежден О.ДОВГИЙ. - Эти прецеденты могут перерасти в правило, когда местные выборы будут назначаться не в соответствии с законом и волей общин, а учитывая амбиции того или другого политического лидера. Это является прямой угрозой местному самоуправлению, а следовательно – демократическому развитию государства».

«Сегодня уже очевидно, что одна политическая сила начала войну за власть по всей стране. Но это не война простых людей и во имя простых людей. Это война за ресурсы, которые нужны политикам для собственных целей. Такая политика везде несет нестабильность. Убежден, что местную власть в разных уголках Украины бросают в водоворот политического противостояния с одной целью – отвлечь внимание людей от космического роста цен на продукты питания, бензин и других просчетов центрального правительства», - отметил секретарь Киевсовета.