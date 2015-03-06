Рассмотрение ходатайства об отводе судьи, который рассматривает дело Царевич, перенесен на 7 марта

Как передает корреспондент УНИАН, во время судебного процесса адвокаты Царевич требовали отвода и третьего судьи - Игоря Вышара. Адвокаты Царевич мотивировали ходатайство об отводе третьего судьи тем, что «Винницкий городской суд не компетентен рассматривать данный вопрос до принятия решения Высшим специализированным судом по территориальной подсудности данного дела Винницкому горсуду». «Таких полномочий нет ни у одного судьи в Винницком городском суде», - завил адвокат, с которым согласилась Царевич и еще два ее защитники.

После перерыва, судья Вышар, отметил, что из-за попытки затягивания судебного процесса, ходатайство в отводе судьи Вышар не удовлетворено.

Далее началось рассмотрение ходатайства об отводе судьи Юрия Колбасы. Защита Царевич и она сама во время выступлений отмечали необходимость прослушать аудиозапись заседания, которое проводил судья Ковбаса. На данное ходатайство судья Вышар согласился и в течение 25 минут во время заседания прослушивалась запись. Стоит напомнить, что также сегодня по требованию защиты Царевич состоялся более получаса длительный перерыв в заседании, в ходе которого защита Царевич уже знакомилась с этим же записью заседания под председательством судьи Ковбасы.

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После очередного прослушивания записи, адвокаты Царевич заявили, что действия судьи Ковбасы ставят под сомнение его компетентность и беспристрастность.

Также Царевич заявила, что 3 марта подала в прокуратуру заявление о совершении уголовного преступления судьей Колбасой. Именно судья Ковбаса вынес постановление о проведении обыск в помещении Печерского суда, который Царевич считает незаконным.

После очередного перерыва, судья Вишар не удовлетворил ходатайство защиты Царевич об отводе судьи Ковбасы.

Уже завтра 7 марта судья Колбаса должен рассмотреть отвод судьи Александра Олейника.