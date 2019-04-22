Поддержка не прекратится, но при условии реформ: в Европарламенте прокомментировали избрание Зеленского

Ребекка Хармс отмечает, что сохранение пути реформ имеет важное значение для Украины.

Глава делегации Европейского парламента по наблюдению за выборами президента Украины Ребекка Хармс заявляет о готовности поддерживать Владимира Зеленского на должности президента, но прежде всего необходимо воплощать реформы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хармс сказала на пресс-конференции в Киеве, представляя предварительную оценку проведенных выборов президента Украины в соответствии с наблюдениями международных наблюдателей от Европарламента, ПАСЕ и ОБСЕ.

Хармс выразила надежду, что поддержка Украины после выборов президента со стороны ЕС не прекратится, но "путь реформ является тем, который имеет значение для страны".

"И мы будем поддерживать, насколько это будет возможно, господина Зеленского как избранного президента", - отметила Хармс.