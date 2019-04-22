"С нетерпением ждем встречи": Юнкер и Туск прислали Зеленскому поздравительное письмо

Европейские лидеры заверили, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину на пути реформ.

Президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направили совместное письмо-поздравление Владимиру Зеленскому, который получил большинство голосов на президентских выборах.

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Текст письма обнародован на сайте Совета Евросоюза. "От имени Европейского союза мы хотели бы поздравить вас с избранием на должность президента Украины. Позвольте нам выразить нашу признательность за сильную приверженность демократии и верховенству закона, которую народ Украины демонстрировал на протяжении всего избирательного процесса. Это большое достижение в сложной политической обстановке и обстановке в плане безопасности, на фоне постоянных вызовов территориальной целостности Украины", - говорится в письме.

По словам европейских лидеров, за пять лет после Революции Достоинства в Украине был достигнут значительный прогресс, однако многое еще предстоит сделать, "чтобы полностью реализовать мирную, демократическую и процветающую Украину, в которой призвали ее граждане".

"Как президент Украины, вы можете рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ в Украине, включая укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, поддержку макрофинансовой стабильности и проведение существенной реформы энергетического сектора. Мы твердо верим, что дальнейшее выполнение ЕС и Украиной Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую Зону свободной торговли, может стать важным инструментом в этом вопросе. Вы также можете рассчитывать на постоянную и неизменную поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Мы хотели бы выразить вам наши самые искренние пожелания успешного президентского срока", - добавили Туск и Юнкер, отметив, что "с нетерпением ждут встречи" с Зеленским в "кратчайшие взаимно согласованные сроки".

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Согласно данным Национального экзит-полла, победу одержал Владимир Зеленский. Он получил почти 75%, тогда как действующий президент Петр Порошенко - около 25%.98.