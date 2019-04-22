Трамп рассказал Зеленскому, что ему нужно делать на посту президента

Президент США поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины и заверил в поддержке.

Президент США Дональд Трамп напомнил Владимиру Зеленскому, который побеждает на выборах президента Украины, о необходимости проведения реформ, в том числе в контексте продолжения искоренения коррупции в Украине.

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Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора Трампа с Зеленским. В частности, президент США провел телефонный разговор с Зеленским, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в Украине.

"Президент Трамп пожелал ему успехов и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса", - подчеркивается в сообщении.

"Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и выразил свою приверженность общему взаимодействию с избранным президентом Зеленским и украинским народом проведению реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию", - добавили в Белом доме.