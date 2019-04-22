Желающих поблагодарить Порошенко зовут под АП (фото)

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, по результатам экзит-полов, Порошенко проигрывает Зеленскому.

Всех желающих поблагодарить Петра Порошенко за работу на посту главы государства зовут прийти вечером в понедельник, 22 апреля, под Администрацию президента.

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Информация об акции "Дякую, Петре!" размещена в Facebook.

"Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что сделано за эти 5 лет: за Ассоциацию, безвиз, армию, децентрализацию и прочее", - призывают организаторы.

Всех желающих принять участие в мероприятии ждут в 19:00 возле АП со стороны НБУ.

Напомним, ЦИК обработала 94,46% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,19% избирателей (12 млн 809 тыс. 498), за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48% (4 млн 285 тыс. 295).