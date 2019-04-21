Порошенко заявил, что Конституционный суд собирается отменить ключевое условие безвиза

Петр Порошенко пообещал, что его команда будет защищать безвиз.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас на рассмотрении Конституционного суда находится вопрос о конституционности электронного декларирования, которое было ключевым условием предоставления Украине безвизового режима.

Об этом Порошенко сообщил во время пресс-конференции по итогам объявления результатов экзитполов в своем штабе, передает Громадське.

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"Наша команда будет защищать безвиз, потому что отдельные члены Конституционного суда очень быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование, а именно это было условием безвиза. Мы будем защищать безвиз, ибо это есть право, которое завоевал мой народ за последние 5 лет", - сообщил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС выполнения Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.