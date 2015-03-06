Из-под Дебальцево эвакуированы 50 тел украинских военных
Из-под Дебальцево Донецкой области эвакуированы 50 тел украинских военнослужащих.
Об этом УНИАН сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.
«Нами взято 50 тел погибших наших военнослужащих... Мы исходим из того, что тела должны быть переданы каждой семье для погребения по-христиански, и здесь речь не идет об обмене, а о безусловной передаче», - сказал Лубкивский.
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Он отметил, что украинская сторона исходит из тех принципов, что погибшие есть как с одной, так и с другой стороны, «и они также передаются».
Лубкивский также добавил, что в решении вопроса об эвакуации тел погибших СБУ тесно сотрудничает с центром военно-гражданской защиты Министерства обороны Украины.
Украинские военные оставили Дебальцево 18 февраля. Пророссийские сепаратисты и войска России продолжали наступление на город на Донетчине вопреки минским договоренностей о перемирии от 12 февраля.