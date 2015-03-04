Генштаб: Во время вывода сил АТО из Дебальцево погибли 19 военных, 135 - ранены

Во время вывода сил АТО из Дебальцево 19 бойцов погибли, 135 получили ранения, девять попали в плен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-офицер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнёв.

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«Во время проведения плановой операции по выводу около 3 тысяч военнослужащих сил антитеррористической операции из района Дебальцевского плацдарма Украина потеряла 19 воинов. Судьба 12 солдат еще уточняется. 135 военных получили ранения разной степени тяжести... Девять защитников Дебальцевского плацдарма в настоящее время находятся в плену», - подчеркнул Селезнев.

По его словам, для освобождения украинских военных задействованы государственные и не государственные учреждения.