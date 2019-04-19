Политолог назвал "единственный вариант" возвращения Крыма

Эксперт считает, что "хорватский сценарий" пока не является реальным в случае с Крымом.

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев высказал мнение, что возвращение Крыма в состав Украины не является перспективой ближайших 5-10 лет. По его словам, это вопрос десятилетий.

Об этом сообщает Главред.

"Пока что, за пятилетку Порошенко, Крым только отдалился от Украины. Если в 2014 году доля тех, кто считал, что полуостров должен остаться в составе Украины, была на уровне приблизительно 30%, еще 30% хотели в состав России и еще примерно такой же части населения Крыма было все равно, то сейчас ситуация качнулась в неблагоприятную для Украины сторону. Сейчас жители Крыма, наблюдая за тем, что происходит у нас, говорят: "Слава Богу, что нас сия участь миновала, что в случае Крыма все обошлось так". Потому возвращение Крыма – это вопрос десятилетий", – пояснил он.

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Политолог отметил, что политика – это искусство реального.

"Нравится ли нам Путин или нет, но, в отличие от Петра Алексеевича, создавшего "самую сильную армию в Европе", Путин модернизировал треть российской армии и активно переоснащает флот. Да, Россия больше не строит авианосцев, только раз в несколько лет строит атомные подводные лодки, но, тем не менее, российский флот обновляется. В отличие от болтовни наших "главнокомандующих" (без буквы "л")… В таких условиях хорватский вариант не выглядит как самая здравая идея. А кто же просто так, по-хорошему, оставит нам военную технику", – рассказал Золотарев.

Мировое же сообщество, по его словам, по умолчанию согласно со следующим: если проблема Донбасса, в принципе, решается, то с Крымом все иначе. В Кремле условная "партия мира", ищущая компромисса с Западом и Украиной, готова вернуть Донбасс Украине, но, естественно, на своих условиях. А вот вопрос Крыма отодвигается даже не на среднесрочную перспективу.

"Увы, единственным вариантом, который бы обеспечил связь Украины с Крымом, было бы успешное экономическое развитие нашей страны. Скажем, если бы темпы экономического роста составили 7-10% в год. Это было бы очень весомым аргументом, чтобы крымчане хотели вернуться в Украину", – считает эксперт.

И резюмирует: "Так что хорватский вариант – это не реально. А если говорить о мирной реинтеграции Крыма, то, предположим, если сегодня-завтра провести в Крыму референдум о статусе полуострова, его результаты будут негативными для Украины".