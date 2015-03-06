Турчинов: Украина противостоит врагу, который фактически угрожает всей Европе

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после подписания протокола о сотрудничестве между аппаратом СНБО Украины и БНБ Республики Польша.

По словам Александра Турчинова, Украина противостоит слишком сильному врагу, который "фактически угрожает всей Европе, поэтому сотрудничество в вопросах безопасности и обороны между Украиной и Польшей является приоритетом для обеих стран".

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"Сотрудничество и дружба между нашими странами проверена временем, но в современных условиях она приобретает нового реального содержания", - отметил он.

Вместе с тем, Александр Турчинов подчеркнул, что агрессия РФ и в Крыму, и на Востоке Украины "не остановит нашего пути интеграции в Европу и НАТО".