Гройсман: Рада выполнит свою часть задач по реформированию страны

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман во время встречи с Государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Филиппом Хэммондом в четверг, сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается в сообщении, Гройсман убежден, что реформы во всех сферах жизнедеятельности страны будут реализованы. «Верховна Рада настроена на имплементацию реформ, мы должны сделать все, чтобы Украина была успешной», - подчеркнул он. При этом Председатель Верховной Рады отметил, что граждане Украины также ожидают реформы.

Руководитель парламента отметил, что осенью планируется завершить конституционную реформу в части децентрализации власти. «Наша задача - построить качественную систему управления в стране, чтобы привлечь граждан к управлению государством», - сказал Гройсман.

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Среди первоочередных задач он также назвал реформы в экономической сфере, реформу правоохранительной и судебной систем.

В этом контексте руководитель парламента сообщил, что вчера во время заседания Национального совета реформ он представил План законодательного обеспечения реформ, состоящий из семи разделов и, который базируется на Стратегии-2020, Соглашении об ассоциации Украина - ЕС и коалиционного соглашения. «Необходимо перейти к системной законодательной работе», - заявил Председатель Верховной Рады.

Гройсман выразил благодарность Великобритании за «последовательную и системную поддержку Украины», отметив, что вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством, «объединили мир».

В свою очередь, Хэммонд заявил, что его страна приложит все усилия к «достижению мира и стабильности в Украине».

Он также отметил, что Украина «стоит на пороге сложных решений» в части внедрения реформ, и подчеркнул готовность стран Европейского Союза предоставлять нашей стране соответствующую помощь.