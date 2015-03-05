Великобритания заинтересована в усилении обороноспособности украинской армии - Хеммонд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хеммонд сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Британский министр отметил, что "с нетерпением желает обсудить с украинскими властями программы реформ по многим направлениям развития, в том числе реформы в энергетическом секторе, в экономике, в проведении антикоррупционной кампании, и как это будет реализовано на протяжении ближайших недель и месяцев".

Хеммонд отметил, что Великобритания заинтересована оказывать Украине поддержку в гуманитарной сфере, а также Вооруженным силам Украины.

"Мы очень гордимся тем, что можем сделать практический вклад в повышение обороноспособности Вооруженных сил Украины с помощью направления военных экспертов в Украину", - отметил Хеммонд.

По его словам, эти эксперты будут проводить тренинги и учения для украинских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля британский премьер-министр Дэвид Кэмерон сообщил, что Великобритания начнет совместную пехотную программу с Украиной, а британские силовики будут предоставлять консультации украинским.

25 февраля министр обороны Великобритании Майкл Фаллон заявил, что реализация программ помощи начнется с середины марта.