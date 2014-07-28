Великобритания требует предоставить следователям доступ к месту катастрофы "Боинга"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Великобритании Филипп Хеммонд заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с министрами иностранных дел и обороны Польши.

"Мы требуем предоставить доступ к месту падения самолета для того, чтобы можно было провести полное, прозрачное, международное расследование", - сказал министр, отметив, что существуют "сильные доказательства" того, что самолет был сбит с контролируемой террористами территории.

Он отметил, что Великобритания приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе.

Хеммонд также призвал российскую власть "пересмотреть" свою позицию и прекратить поддерживать террористов, которые дестабилизировали ситуацию на востоке Украины, и пригрозил санкциями.

"Будут дальнейшие негативные последствия для российской экономики из-за санкций, которые мы будем вводить", - сказал он.

Глава британского МИД также отметил, что записи "черных ящиков" со сбитого «Боинга» не дадут ответа на вопрос, что стало причиной трагедии, высказав мнение, что значительно более важным будет исследование на месте падения обломков малазийского «Боинга».

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Самолет упал на территории, которая контролируется российскими террористами.

Читайте такжеООН расценивает как военное преступление сбитый над Украиной гражданский самолет По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии. Также в самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев; 10 граждан Великобритании. Среди пассажиров также были 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» Нидерландам.

25 июля министры иностранных дел Украины и Австралии Павел Климкин и Джули Бишоп подписали соглашение о направлении австралийского персонала в Украину в связи с падением самолета «Боинг-777» «Малазийских авиалиний».

Читайте такжеТеррористы обстреливают место катастрофы "Боинга"26 июля в Украину прибыла группа в составе 40 голландских полицейских.

Международные эксперты от ОБСЕ, из Австралии и Нидерландов, которые прибыли в Украину для расследования причин падения самолета, несколько дней не могут попасть на место катастрофы из-за проведения в этом районе боевых действий.