Савченко зарегистрировала в парламенте свой первый после освобождения из-под стражи законопроект

В ночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер пресечения.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко зарегистрировала в Верховной Раде Украины свой первый после освобождения из-под стражи законопроект.

Согласно данным, опубликованным на сайте парламента, сегодня, 17 апреля, в ВР зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно размера денежного залога для партий, которые выдвинули избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (№10235), инициатором которого является Савченко.

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Текста законопроекта на сайте ВР пока нет.

Как сообщал УНИАН, Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

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22 марта 2018 года Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. В августе досудебное расследование в уголовном производстве против Рубана и Савченко было завершено.

Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение Славянского горрайонного суда Донецкой области, затем в Черниговский районный судд, Соломенский и Дарницкий райсуды столицы.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

В ночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер.