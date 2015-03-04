В МВД подтвердили информацию о задержании экс-министра финансов в Испании

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью ГУ МВД Украины.

“Да. Мы подтверждаем информацию о факте его задержания”, - отметили в МВД.

Колобов, объявленный в международный розыск, проживал в автономной области Валенсия.

Колобов разыскивается Следственным управлением СБУ в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что Печерский райсуд г. Киева выдал постановление о наложении ареста на денежные средства лиц в банковских учреждениях, связанных с экс-министром финансов Юрием Колобовым.

В то же время, 12 января Интерпол объявил в розыск экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряд других украинских экс-чиновников. Среди них - экс-глава Минфина Юрий Колобов.