Савченко доставили в Басманный суд Москвы (фото, видео)

В Басманный районный суд Москвы доставили украинскую летчицу, народного депутата и члена делегации Украины в ПАСЕ Надежду Савченко, где будет рассмотрена жалоба адвокатов на незаконный недопуск ее на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Савченко доставили в суд около 10 вооруженных конвоиров.

Надежда перед тем, как ее завели в зал суда, успела выкрикнуть: "Слава Украине".

Собравшиеся ответили: "Героям слава"

В суде присутствует начальник консульского отдела при Посольстве Украины в РФ Геннадий Брескаленко.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.