Генпрокуратура готовит представление в ВР на арест свыше 100 судей – депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат Украины Леонид Емец (фракция “Народный фронт”).

Он отметил, что “имел беседу с генпрокурором Украины на тему, что еще более 100 судей должны пройти эту процедуру через ВР и быть арестованы за те преступления, какие они совершили абсолютно сознательно”.

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По словам депутата, он спросил у генпрокурора, «когда нам ожидать следующего представления и что это будут за люди». В ответ, как сказал Емец, генпрокурор «сообщил, что работа продолжается, часть дел уже готова к тому, чтобы быть переданными им в Верховный суд и на рассмотрение ВР. Фамилии не сообщил, потому что это на данный момент является тайной следствия“.

Вместе с тем, как прибавил депутат, речь идет о более 100 судьях, которые принимали решения против активистов Автомайдана и Евромайдана.

Емец подчеркнул, что “судьи шли сознательно на то, чтобы сохранить свою карьеру, свой статус, отношения с администрацией Януковича и принимали неправосудные решения”.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал в парламент ходатайство о задержании и взятии под стражу судей Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич, Виктора Кицюка и Сергея Вовка.

Также Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение этих судей от занимаемых должностей.

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Сегодня, 4 марта, ВР дала согласие на задержание и арест этих трех судей.

Относительно Волка расследуется уголовное производство за вынесение им неправосудного решения по делу об отчуждении недвижимого имущества в отсутствие ответчика по делу. В отношении судей Кицюка и Царевича открыты и расследуются уголовные производства за вынесение ими неправомерных решений по делу о привлечении к ответственности за административное правонарушение участников Автомайдана.