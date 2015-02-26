Отпустившая Ефремова судья преследовала Автомайдан из личных интересов - прокуратура
Судья Оксана Царевич, которая вчера отпустила из-под стражи под залог экс-главу фракции Партии Регионов в Раде, известная также переслудуванням Автомайдана, по информации прокуратуры, из личных интересов.
В частности, сегодня Царевич пришла на допрос по делу о преследовании Автомайдана, сообщила Украинской правде пресс-секретарь киевской прокуратуры Елена Яхно.
"Царевич ходит на допросы", - сказала она и напомнила, что Царевич подозревают в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов Автомайдана. Ей вынесено подозрение по ч.2 статьи 375 Уголовного кодекса.
Яхно уточнила, что сначала Царевич было объявлено о подозрении несколько месяцев назад. "А затем дело было переквалифицировано, поэтому в феврале ей повторно было объявлено подозрение. Это тогда она пряталась в совещательной комнате, и следователь не мог ей вручить то подозрение", - рассказала она.
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Яхно уточнила, что дело было переквалифицировано, поскольку выяснилось, что "у нее были личные интересы". Пресс-секретарь киевской прокуратуры не уточнила, о чем именно идет речь, объяснив, что "это тайна следствия".
Кроме того, она рассказала, что на допросы также ходят другие судьи Печерского райсуда Сергей Вовк и Виктор Кицюк.
Как известно, Царевич была среди тех судей, которые забирали у участников Автомайдана права по сфальсифицированным рапортам и протоколам гаишников.
Также Царевич принимала решения относительно заключения Юрия Луценко.
Кроме того, вчера, 25 февраля, она также освободила из-под стражи под залог на основании лингвистической экспертизы Александра Ефремова, которого обвиняют в разжигании межнациональной розни.