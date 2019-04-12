У Зеленского заявили, что СБУ месяцами осуществляла "сопровождение" за кандидатом

Сопровождение СБУ осуществляется за Зеленским в течение многих и многих месяцев, фактически с самого начала, заявили у кандидата.

Служба безопасности Украины осуществляла сопровождение за кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

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Об этом в эфире "Право на владу" заявил его политтехнолог Дмитрий Разумков. По его словам, первые такие факты были зафиксированы в Одессе. "Сопровождение СБУ осуществляется за Зеленским в течение многих и многих месяцев, фактически с самого начала. Первые факты были зафиксированы в Одессе, об этом есть уголовные производства", - отметил Разумков.

Он добавил, что очень слабо верит в то, что президент Украины Петр Порошенко мог не знать о том, что Зеленский вылетел в столицу Франции - Париж, и поэтому не может присутствовать в студии.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в студию "Право на владу" неожиданно пришел президент Украины Петр Порошенко и вызвал своего оппонента - Владимира Зеленского. Он не смог присутствовать на эфире физически, поскольку отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский связался со студией по телефону и между кандидатами возникла словесная перепалка из-за дебатов.