Видеотрансляция заседания Верховной Рады 4 марта (окончена)

Как передает корреспондент УНИАН, по этому вопросу должен докладывать в сессионном зале заместитель председателя Верховного суда Украины Валентин Барбара. (УНИАН: 3 марта Комитет ВР по правовой политики и правосудия принял решение вынести на рассмотрение парламента вопрос о задержании и аресте судей Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич).

Также ВР в первом чтении сегодня снова будет рассматривать не поддержан ранее правительственный законопроект о внесении изменений в закон “О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте” относительно валютного регулирования и валютного контроля (№2265).

Читайте такжеВерховная Рада минутой молчания почтила память погибших на шахте им. ЗасядькоСреди прочего будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в закон “Об организации оборонного планирования», а также законопроект, касающийся усиления ответственности за совершение разбойных нападений.

Депутаты также рассмотрят изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за приобретения некачественной продукции оборонного назначения.

Кроме того, планируется рассмотрение проекта постановления о внесении изменений в постановления ВР от 2 декабря 2014 года №9-VIII “О формировании состава Кабинета министров Украины”.