Глава разведки США допускает, что боевики попытаются взять Мариуполь

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Wall Street Journal. При этом глава разведки отметил, что такой вариант развития событий не считается неизбежным.

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По словам Клэппера, боевики не вынашивают планы захвата всей территории Украины, им нужны только Луганская и Донецкая область. Исключением может стать Мариуполь, который имеет стратегически важное положение на море.

Глава разведки также отметил, что боевики могут ждать прихода весны, чтобы начать активные наступательные действия.