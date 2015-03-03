В штабе АТО не исключают приостановки отвода тяжелой техники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, согласно последним Минским соглашениям, тяжелая техника должна быть отведена обеими сторонами в течение двух недель после прекращения огня. Сейчас, отметил Лысенко, боевики продолжают осуществлять перемещение вооружений и техники в направлении украинско-российской границы, но потом возвращают ее обратно.

"Если вторая сторона будет продолжать имитацию отвода тяжелой техники, то процесс отвода техники украинской стороной может быть приостановлен", - сказал Лысенко.

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Он отметил, что в случае, если боевики возобновят обстрелы украинских позиции из тяжелой техники, украинские крупнокалиберные системы будут возвращены на свои позиции.

Вместе с тем спикер АТО отметил, что в настоящее время на линии разграничения количество и интенсивность обстрелов со стороны террористов значительно уменьшилась и имеет в основном провокационный характер с использованием стрелкового оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения.