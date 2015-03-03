Кандидаты на должность директора антикоррупционного бюро проходят собеседование

Об этом сказал председатель конкурсной комиссии, которая выбирает директора Антикоррупционного бюро, Рефат Чубаров во время очередного заседания комиссии.

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"Сегодня мы ведем собеседования с кандидатами, их будет сегодня, кажется, десять", - сообщил Рефат Чубаров.

В свою очередь, секретарь комиссии Евгений Захаров отметил, что каждому кандидату на должность директора будет отведено время на интервью длительностью 45 минут. Также ориентировочно 25-35 минут будет дано на ответы на вопросы членов комиссии. После этого будет выделено дополнительное время для уточняющих вопросов для определения, отвечают ли кандидаты необходимым критериям конкурса, по которым будет проводиться оценивание.