Макрон перед вторым туром проведет встречи с Порошенко и Зеленским - СМИ
16:12, 09 апреля 2019Политика
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На этой неделе Порошенко также встретится с Меркель.
Эммануэль Макрон / фото REUTERS
Перед вторым туром президентских выборов в Украине пройдут встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
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Эту информацию LB.ua подтвердили два собеседника в дипломатических кругах.
Напомним, на этой неделе Петр Порошенко также встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Последний раз Порошенко встречал с Макроном в ноябре 2018 года в рамках рабочего визита во Францию.
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