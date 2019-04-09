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Макрон перед вторым туром проведет встречи с Порошенко и Зеленским - СМИ

16:12, 09 апреля 2019
Политика
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Эммануэль Макрон / фото REUTERS

Перед вторым туром президентских выборов в Украине пройдут встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

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Эту информацию LB.ua подтвердили два собеседника в дипломатических кругах.

Напомним, на этой неделе Петр Порошенко также встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Последний раз Порошенко встречал с Макроном в ноябре 2018 года в рамках рабочего визита во Францию.

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Новость в сюжете: Второй тур выборов президента Украины: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #Петр Порошенко#Эмманюэль Макрон#второй тур президентских выборов#Владимир Зеленский