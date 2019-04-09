Макрон перед вторым туром проведет встречи с Порошенко и Зеленским - СМИ

На этой неделе Порошенко также встретится с Меркель.

Перед вторым туром президентских выборов в Украине пройдут встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

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Эту информацию LB.ua подтвердили два собеседника в дипломатических кругах.

Напомним, на этой неделе Петр Порошенко также встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Последний раз Порошенко встречал с Макроном в ноябре 2018 года в рамках рабочего визита во Францию.