Порошенко обсудил с Меркель и Макроном освобождение украинских заложников на Донбассе

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ и в оккупированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули необходимость срочно возобновить процесс освобождения украинских заложников на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с Меркель и Макроном в Париже.

По словам главы государства, он обсудил с лидерами Франции и Германии вопрос освобождения украинских политических пленных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ и в оккупированном Крыму.

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Порошенко отметил, что «была отмечена необходимость срочно вернуться к обмену наших героев, в том числе военных, солдат, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории на Донбассе».

Как сообщал УНИАН, 16 октября представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что на переговорах ТКГ, которые проходят в Минске, нет никакого прогресса по освобождению украинских заложников.

Справка УНИАН. 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Переговоры по дальнейшему освобождению украинских заложников до сих пор продолжаются. Украинская сторона регулярно подчеркивает, что боевики саботируют вопрос освобождения заложников.

13 сентября 2018 года Геращенко сообщила, что контролируемые Россией боевики подтверждают удерживание только "двух десятков" украинских заложников из более чем 100 человек, которые Украина требует освободить.