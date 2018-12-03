Лидеры трех фракций пропустили 50% голосований Рады за четыре года - КИУ

У других председателей фракций показатели голосований выше, однако также далеки от максимума.

Лидеры трех парламентских фракций: «Оппозиционного блока», «Батькивщины» и Радикальной партии, пропустили 50% голосований в Верховной Раде за четыре года ее работы.

Читайте также"Радикальная партия" Ляшко потратила 3 миллиона гривень из госбюджета на рекламу - КИУ

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ). Организация, которая проанализировала работу Верховной Рады VIII созыва, напомнила, что за четыре года в парламенте состоялось более 15 тыс. голосований.

«Из них Вадим Новинский («Оппозиционный блок») принял участие лишь в 8% голосований, пропустив 14 тыс. голосований... Юлия Тимошенко («Батькивщина») приняла участие в 26% голосований (пропущено 11 тыс. голосований)... Олег Ляшко (РПЛ) принял участие в 51% голосований, пропустив 7 тыс. голосований», – говорится в сообщении КИУ.

У других председателей фракций показатели голосований выше, однако также далеки от максимума, заявляют в организации. В частности, председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк принял участие в 72% голосований, председатель «Народного Фронта» Максим Бурбак – 72%, руководитель фракции БПП Артур Герасимов – 81%.

Показатели присутствия на заседаниях Верховной Рады у лидеров фракций выше, чем показатели их голосований, что свидетельствует о политизированности этого вопроса, говорят в КИУ. Так, по данным письменной регистрации Новинский присутствовал на 73% заседаниях за четыре года, Тимошенко – 79%, Ляшко – 85%, Березюк – 80%, Бурбак – 94%, Герасимов – 93%.

30 ноября в КИУ сообщали, что только 217 народных депутатов за четыре года работы Верховной Рады приняли участие по крайней мере в половине голосований (нажимали «за», «против» или «воздержался»), то есть, голосовали более-менее систематически.

Парламентские выборы в Украине, на которых будет избран состав Верховной Рады IX созыва должны состояться в октябре 2019 года.