Намерения Украины и Грузии присоединиться к НАТО не являются провокацией против России - Столтенберг

В НАТО подчеркивают, что приближение Украины и Грузии к Альянсу является суверенным правом этих стран.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что намерения Украины и Грузии присоединиться к НАТО не являются провокацией против Российской Федерации.

Об этом Столтенберг сказал на заключительной пресс-конференции в Вашингтоне в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО по случаю 70-летия создания Альянса.

В частности, его спросили, является ли правильным подходом публично заявлять о приглашении Украины и Грузии к членству в НАТО, учитывая то, что это приводит к напряжению в отношениях с Россией.

"Я считаю, что все мы должны понять, что Грузия и Украина являются независимыми суверенными государствами, имеют суверенное право выбирать их собственный путь", - подчеркнул Столтенберг.

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При этом он считает очень опасным утверждение о том, что стремление Грузии и Украины к членству в НАТО является якобы провокацией против России. "Потому что, как только вы согласитесь с тем, что это провокация против России, потом вы признаете, что Россия имеет право решать, что могут делать ее соседи. И это то же самое, если согласиться с мировым порядком, в котором великие державы могут решать, что соседи могут делать, а что не могут. И это возобновляет всю идею сфер влияния", - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что очень рад тому, что его родная страна Норвегия, которая граничит с Россией, в 1949 году присоединилась к НАТО. "Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и другие страны-основательницы НАТО никогда не согласились бы, что Советский Союз может решать, что может делать Норвегия", - сказал Столтенберг.

"Поэтому, таким же образом, Грузия и Украина имеют право выбирать свой собственный путь. Это не провокация. Это не направлено против какой-либо страны. Это суверенное право каждого суверенного государства решать направление своей страны", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи он сказал, что решение о том, когда эти страны станут членами НАТО, зависит исключительно от них и Альянса.

Напомним, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что страны НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе.