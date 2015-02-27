Суд перенес рассмотрение дела Попова на 13 марта

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая судья отложила судебное заседание в связи с тем, что суд не имеет информации о надлежащем извещении о сегодняшнем заседании тех потерпевших, которые сегодня не явились.

Заседание начнется в 10.00.

Перед этим суд удовлетворил ходатайство защитников потерпевших по делу об отводе прокурора Николая Наливайко.

Коллегия судей признала весомыми аргументы потерпевших и их защитников относительно того, что Наливайко не может представлять государственное обвинение в производстве против Попова, поскольку ранее он был прокурором по другому уголовному делу руководителей столичной милиции Валерия Коряка, Петра Федчука и Олега Мариненко, до того, как дело Попова было выделено в отдельное производство.

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Кроме того, сторона обвинения выступила против фото- и видеофиксации судебного процесса над Поповым. Вместе с тем обвиняемый и потерпевшие не возражали против видео- и фотосъемки. Коллегия судей, рассмотрев ходатайство средств массовой информации, приняла решение разрешить фото- и видеофиксацию предварительного судебного заседания.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-глава КГГА Попов признал, что именно он приказал установить елку на Майдане во время протестов.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура 13 февраля заявила о передаче в суд обвинительного акта по уголовному производству, открытому в отношении бывшего председателя КГГА Попова.

Попов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУМВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими на то время высокопоставленными должностными лицами, дал указание завезти на Майдан Незалежности в Киеве коммунальную технику для установки новогодней елки. Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга работниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. В результате этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.