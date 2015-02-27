Защитники потерпевших по делу Попова заявили отвод прокурорам

Как передает корреспондент УНИАН, следует отметить, что отвод Наливайку поддержали все защитники потерпевших.

Главным аргументом для отвода стало то, что Наливайко поддерживает обвинение в другом уголовном производстве, а именно в отношении бывших руководителей столичной милиции Валерия Коряка, Петра Федчука и Олега Мариненко, и в свое время хлопотал о его закрытии.

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По Капишину не все защитники потерпевших высказались за его отвод. Кое-кто из них считает, что это затянет рассмотрение производства против Попова.

На данный момент коллегия судей удалилась в комнату для совещаний решать вопрос отвода прокуроров.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-глава КГГА Попов признал, что именно он приказал установить елку на Майдане во время протестов.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура 13 февраля заявила о передаче в суд обвинительного акта в уголовном производстве в отношении бывшего председателя КГГА Попова.

Попова обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУМВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими на то время чиновниками, дал указание о завозе на Майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки, а Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга сотрудниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. Вследствие этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.