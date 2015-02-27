Защитники потерпевших по делу Попова заявили отвод прокурорам

15:03, 27 февраля 2015
Политика
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Представители потерпевших по делу против экс-главы КГГА по обвинению в пособничестве в разгоне студентов на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года заявили отвод прокурорам Николаю Наливайку и Сергею Капишину.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, следует отметить, что отвод Наливайку поддержали все защитники потерпевших.

Главным аргументом для отвода стало то, что Наливайко поддерживает обвинение в другом уголовном производстве, а именно в отношении бывших руководителей столичной милиции Валерия Коряка, Петра Федчука и Олега Мариненко, и в свое время хлопотал о его закрытии.

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По Капишину не все защитники потерпевших высказались за его отвод. Кое-кто из них считает, что это затянет рассмотрение производства против Попова.

На данный момент коллегия судей удалилась в комнату для совещаний решать вопрос отвода прокуроров.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-глава КГГА Попов признал, что именно он приказал установить елку на Майдане во время протестов.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура 13 февраля заявила о передаче в суд обвинительного акта в уголовном производстве в отношении бывшего председателя КГГА Попова.

Попова обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУМВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими на то время чиновниками, дал указание о завозе на Майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки, а Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга сотрудниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. Вследствие этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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