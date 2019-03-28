Луценко, Йованович, Сорос: основные тезисы колонки The Hill о давлении посольства США на Генпрокуратуру

Американский журналист утверждает: более десяти источников в Украине и США подтвердили ему, что дело ЦПК было не единственным, когда американские чиновники давили на украинских правоохранителей.

Американское издание The Hill 27 марта опубликовало колонку журналиста Джона Соломона о том, как посольство США оказывало давление на Генпрокуратуру Украины в 2016 году из-за расследования вокруг организации «Центр противодействия коррупции».

Основные тезисы материала пересказывает theБабель.

Читайте такжеAmerican Interest: Коррупция – это новый коммунизм

Так, 10 лет назад американский Минюст собрал группу прокуроров для борьбы с коррупцией в других странах, в частности для возвращения государственных денег, которые чиновники незаконно выводили за рубеж. Корреспондент The Hill Джон Соломон утверждает, эта инициатива привела к «необычному союзу» администрации президента Обамы с бизнесменом и меценатом Джорджем Соросом

В рамках этой инициативы США передали часть своих материалов антикоррупционным организациям в Украине. Одним из ключевых партнеров стала украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции», основанная в 2012 году. Среди главных финансовых доноров ЦПК — администрация президента США и Международный фонд «Возрождение», входящий в сеть Сороса «Открытое общество».

После событий Евромайдана в феврале 2014 года фонд Сороса и правоохранительные органы США активизировали поддержку борьбы с коррупцией в Украине. Приоритетными были расследования против олигарха Дмитрия Фирташа и ряда чиновников, связанных с американским политтехнологом Полом Манафортом. Они добились «некоторых успехов» в делах о конфискации незаконно выведенных активов.

В 2015 году ЦПК обратился к американской стороне с просьбой выделить около трех миллионов долларов конфискованных активов, предположительно отмытых бывшим украинским премьером Павлом Лазаренко, на создание Антикоррупционного учебного центра в Украине.

После этого, в 2016 году Генпрокуратура Украины начала расследование о нецелевом использовании 4,4 миллиона долларов, выделенных правительством США на борьбу с коррупцией. В деле фигурировали представители «Центра противодействия коррупции».

В апреле 2016 года тогдашний временный поверенный в делах американского посольства в Украине Джордж Кент написал в Генпрокуратуру письмо, в котором назвал расследование ГПУ неуместным. Дипломат якобы утверждал, что официальные лица США не беспокоятся о том, как была потрачена помощь Вашингтона.

Через несколько месяцев новоназначенный генпрокурор Юрий Луценко встретился с новым послом США в Украине Мари Йованович. Последняя якобы передала Луценко список с фамилиями людей, которых в Украине «не должны привлекать к ответственности».

Корреспондент The Hill со ссылкой на источник пишет, что в список вошли основатель «Центра противодействия коррупции» и два депутата Верховной Рады, которые открыто поддержали программу антикоррупционной реформы, предлагаемую ЦПК.

По данным журналиста The Hill, посольство хотело защитить ЦПК на время президентских выборов в США в 2016 году, когда Сорос поддерживал кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон. «Потому что они не хотели, чтобы американцы видели, кто финансируется за счет их налогов».

Автор статьи утверждает: более десяти источников в Украине и США подтвердили ему, что дело ЦПК было не единственным, когда американские чиновники давили на украинских правоохранителей в 2016 году.

О связях фонда Сороса с правительством США, по мнению корреспондента The Hill, говорит и тот факт, что некоторые высокопоставленные чиновники Минюста и ФБР приезжали в Украину на конференции, которые организовывал ЦПК. В качестве примера он рассказывает об агенте ФБР Карен Гринуэй, которая расследовала связи Пола Манафорта в Украине. Она неоднократно участвовала в подобных конференциях. В ФБР это подтвердили, сказав, что контакты с ЦПК были частью ее следственной работы.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.

Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить как поддержку.