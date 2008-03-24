Комиссия Томенко переезжает на планету Черновецкого

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов, принятию противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа планирует провести свое следующее заседание через неделю в помещении Киевской горгосадминистрации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ВСК Николай ТОМЕНКО.

По его словам, заседание планируется провести с участием представителей КГГА, Киесовета и представителей средств массовой информации. Н.ТОМЕНКО сообщил, что соответствующее обращение ВСК уже направлено исполняющему обязанности председателя КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО.

“Мы делегировали представителей от всех фракций из нашей следственной комиссии, они сегодня посетят КГГА и проведут переговоры по поводу того, что комиссия будет заседать в КГГА", - сказал он.

При этом председатель комиссии отметил, что сегодня складывается ситуация, когда КГГА является “отдельной планетой”. В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, в кабинет городского председателя имеют доступ только избранные лица. “Остальные, с других планет, не имеют права попасть на планету ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что во время второго заседания ВСК 21 марта в составе комиссии было создано 4 рабочие группы. В частности, рабочая группа по расследованию нарушений должностными лицами Киевсовета земельного, природоохранного законодательства, а также законодательство по вопросам градостроительства; группа по расследованию нарушений должностными лицами Киевсовета бюджетно-финансового законодательства; группа по расследованию нарушений законодательства по вопросам собственности при распоряжении имуществом территориальной общины Киева; группа по расследованию нарушений законодательства по вопросам местного самоуправления и службы в органах местного самоуправления, нарушений в сфере администрирования и взаимоотношений с районами города Киева, нарушений в работе с обращениями граждан, нарушений при исполнении актов Президента Украине и Кабинета Министров.