Ющенко вручит самому высокому человеку в мире адаптированный под него Шевроле
12:21, 24 марта 2008Политика
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Авто переделали под рост Леонида Стадника
|Ирина ВАННИКОВА
Как передает корреспондент УНИАН, Ирина ВАННИКОВА об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента с.
Она сообщила, что недавно Л.СТАДНИК обратился к Президенту с соответствующей просьбой. В свою очередь В.Ющенко обратился с поручением к корпорации УкрАВТО. Запорожский автомобилестроительный завод, который входит в структуру корпорации, адаптировал салон и водительское сидение автомобиля “Шевроле” (минивен) под Л.Стадника.
И.ВАННИКОВА напомнила, что у В.СТАДНИКА рост 2 метра 55 см, ему 36 лет и он родом из Житомирской области.
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