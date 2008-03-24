Ющенко вручит самому высокому человеку в мире адаптированный под него Шевроле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня вручит самому высокому человеку в мире Леониду СТАДНИКУ специально адаптированный под него автомобиль.

Как передает корреспондент УНИАН, Ирина ВАННИКОВА об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента с.

Она сообщила, что недавно Л.СТАДНИК обратился к Президенту с соответствующей просьбой. В свою очередь В.Ющенко обратился с поручением к корпорации УкрАВТО. Запорожский автомобилестроительный завод, который входит в структуру корпорации, адаптировал салон и водительское сидение автомобиля “Шевроле” (минивен) под Л.Стадника.

И.ВАННИКОВА напомнила, что у В.СТАДНИКА рост 2 метра 55 см, ему 36 лет и он родом из Житомирской области.