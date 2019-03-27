В Ирпене уволили директора стадиона за отказ агитировать за Порошенко

Она работала директором стадиона с 2016 года.

Многократную чемпионку и призера Европы и мира, абсолютную чемпионку Европы по тхеквон-до, председателя Федерации смешанных единоборств ММА Украины в Киевской области Анжелу Макееву уволили с должности директора стадиона “Чемпион” в Ирпене под Киевом за отказ участвовать в агитации за Петра Порошенко по указанию экс-мэра города Владимира Карплюка. Об этом написала на своей странице в Facebook сама Макеева.

Она работала директором стадиона с 2016 года. “За три года я и моя команда провели огромное количество спортивных мероприятий. Присоединились к подготовке большого количества чемпионов города, области, Украины и международного уровня. На данный момент на стадионе ежедневно тренируется более 350 спортсменов из разных видов спорта “, – написала она.

В видеообращении спортсменка рассказала, что после ее отказа участвовать в незаконных избирательных схемах, заместитель председателя партии “Новые лица” Петр Щербина лично угрожал ей, не смотря на беременность женщины.

“Но, к сожалению, с началом политической гонки председатель партии «Новые лица» Владимир Карплюк через своего PR-технолога и советника по вопросам коммуникаций — авт.) Петра Щербину начали осуществлять на меня давление, угрожать и требовать, чтобы я выполняла все их приказы, агитировала исключительно за них и тех кандидатов , на которых они мне укажут. Требовали, чтобы я вступила в партию «Новые лица» и поддерживала кандидатуру действующего Президента, ведь он, по их словам, пообещал им после выборов политическую крышу “, – рассказала в своем видеообращении Макеева.

По словам спорстменки, от нее также требовали участия в “политических и избирательных схемах”.

“После моего решительного отказа участвовать в политической агитации и избирательных схемах – меня руками Александра Маркушина (первого заместителя городского головы — авт.) уволили с должности директора стадиона, грубо нарушая законодательство Украины. Уволили, зная, что я находилась на больничном и была беременной! Однако, циничность этих людей не знает границ. Такая у них сущность. Но я человек спорта и не позволю манипулировать мной, моим голосом, используя меня и людей, с которыми я работаю, в грязных политических играх “, – подчеркнула Макеева.

Как отмечает спортсменка, после ее предыдущего обращения-требования к руководству города в решении насущных проблем стадиона, на решение которых город не выделяет финансирование на ее адрес начались откровенные угрозы.

Но по словам Макеевой, она настроена решительно продолжать борьбу за справедливость. “Не поддавайтесь на провокации. Не продавайте свой голос, не нарушайте законов, не теряйте свое будущее. Вместе – мы сила! ” – призвала в конце своего видеообращения спортсменка.

К сожалению, Анжела Макеева после пережитого стресса попала в больницу, о чем написал на своей странице Facebook муж Анжелы.