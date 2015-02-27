Инспекторы ГАИ, которые отказались идти в новую патрульную службу, получат работу в других подразделениях

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, проинформировали УНИАН в пресс-службе МВД.

По мнению министра, сотрудники столичной ГАИ могли не подать заявки для прохождения конкурса в новой патрульной службы по ряду причин. Однако эти работники будут иметь возможность подать заявку в следующий этап набора кандидатов, или же им предложат работу в других подразделениях полиции, сказал Аваков.

По его словам, одним из таких подразделений в ближайшее время станет служба участковых инспекторов, которым планируют расширить полномочия. Кроме того, в ведомстве будет строиться единственное спецподразделение вроде американского «S.W.A.T», а также новая система уголовного розыска, отметил глава МВД.

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«Я сейчас называю те категории милиции, которые в ближайшее время подвергнутся реформированию, будут получать импульс, и в которых тоже будет резкое повышение заработной платы», - подчеркнул он.

По словам Авакова, каждый из инспекторов будет иметь возможность получить работу. Возраст значения иметь не будет: из-за того, что кандидату 40, 45 или 38 лет, это не станет концом его карьеры, сказал он.

Глава МВД отметил, что по каждому личному делу будут тщательно работать представители кадровых подразделений. Каждому из инспекторов будет сделано предложение.

«Любое следующее предложение будет лучше того, в котором вы находитесь. Я хочу, чтобы вы это услышали», - подчеркнул Аваков.